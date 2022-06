A Exata Comunicação e Eventos assessora empresas e instituições na busca pelo aperfeiçoamento do processo comunicativo e interativo com seus públicos. O trabalho envolve planejamento estratégico nos segmentos de assessoria de imprensa, relações públicas e eventos. Isso significa identificar as novidades e os pontos fortes do cliente e transformá-los em notícia, tanto para o público externo como interno.

O resultado é o fortalecimento da marca, consolidação de seus diferencias, maior visibilidade na mídia e melhora no fluxo da comunicação interna e organizacional. O serviço é prestado por uma equipe de profissionais especializados em comunicação, com formação específica em suas áreas de atuação: Relações Públicas e Jornalismo. Desde sua fundação, em 2003, a Exata conquistou abertura em todos os segmentos da mídia. Essa é uma vantagem que proporciona visibilidade aos clientes em diferentes meios de comunicação. Aliado a isso, aparece o compromisso de emprestar o máximo de qualidade às atividades desenvolvidas – garantia de satisfação para os clientes.