O Poché Arquitetura nasceu em 2009 e sempre teve uma atuação multidisciplinar, fruto de parcerias e de uma abordagem ampla para o desenvolvimento de projetos em diversas áreas – arquitetura residencial, comercial, corporativa, desenho de mobiliário, interiores, entre outras.

A diversidade dos trabalhos é pautada na confiança de que experiências diversas fortalecem e engradecem nossos conhecimentos e aprendizagem, processo esse que não se encerra e que melhora nosso desempenho e atuação. Controle e planejamento são as principais ferramentas do nosso processo de trabalho, e acreditamos que a combinação dos esforços e habilidades da equipe resulta em projetos completos, autorais e com as exigências e demandas do cliente atendido.

Buscamos imprimir identidade ao projeto, qualquer que seja este, respeitando todas as fases de desenvolvimento, afim de que o resultado final possa transmitir todas as informações necessárias de forma clara para sua plena realização e execução.

Poché em francês significa “bolso”. Na arquitetura se refere à plantas ou mapas que têm os elementos cortados totalmente preenchidos, amplamente usado na arqueologia para representar melhor a geometria do espaço físico pelo seu contorno. O nome foi adotado pela escrita pequena, simples e relacionada ao desenho com função de compreensão do espaço.