A LK Engenharia e Arquitetura foi criada no ano de 2000 com o objetivo de prestar serviços na elaboração de projetos residenciais, comerciais e industriais, absorvendo especialistas em design que atuam nos projetos de arquitetura de interiores e design de mobiliários. É uma empresa sólida, reconhecida pelo mercado e tem como diferencial o comprometimento de todos os profissionais, que estão em constante aprimoramento.

Nossa missão é viabilizar sonhos, desenvolver projetos técnicos que retratem com maior fidelidade o sonho do cliente, viabilizando o desenvolvimento sócio econômico das atividades dos diversos setores da sociedade da região do projeto.