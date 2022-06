A CTRL é uma empresa de Design e que surgiu do ímpeto de trazer ao mercado uma proposta de interiores que fosse mais dinâmica e antenada com o que acontece no mundo.

O objetivo da CTRL é trazer aos seus clientes a sofisticação que reside simplicidade das formas, usando conceitos de interpessoalidade e design contemporâneo em seus projetos e preenchendo os espaços com personalidade e estilo.

Acreditamos que a essência de nossos projetos reside na interação das pessoas com o espaço e os objetos e é por isso que criamos tendo como partido a união entre nossos conhecimentos e referências com o estilo e personalidade de nossos clientes.