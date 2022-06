A arquiteta Karen Pisacane comanda, desde 2003, o escritório TODA arquitetura.

Com foco no mercado residencial , a profissional tem o cuidado de entrevistar e entender a identidade e o perfil , sonhos e necessidades de seus clientes, realizando, assim, projetos únicos e especiais.

Formada em design de interiores pela Academia Brasileira de Arte, em arquitetura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie , pós graduada em administração de empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado e tendo realizado diversos cursos no brasil e no exterior, a arquiteta Karen Pisacane acredita que o espaço em que vivemos é capaz de influenciar diretamente quem somos e o tipo de vida que levamos. E esta compreensão é a peça chave para que ela possa traduzir em projetos as necessidades específicas e extremamente individuais de cada cliente.

Com mais de 300 projetos realizados, o toda arquitetura conta atualmente com uma equipe de profissionais talentosos e dedicados que projetam, produzem , administram e gerenciam obras, contribuindo para o sucesso de cada trabalho. O escritório já foi responsável por exposições em mostras importantes como Casa Cor, mostra Artefacto e mostra Q&E e mesas decoradas do Shopping D&D.