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CM 2 CASARIN MONTEIRO ARQUITETURA &amp; INTERIORES
Arquitetos de interiores em Campinas
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    ESCRITÓRIO COM 38 ANOS DE ARQUITETURA E INTERIORES RESIDENCIAL E EMPRESARIAL BEM COMO VÁRIAS ESPECIALIDADES MÉDICAS, COM PROJETOS EM VÁRIAS CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO, MINAS GERIAS, BRASÍLIA, RHODE ISLAND (USA).

    ARQUITETOS CAPACITADOS PARA PROJETAR E PRESTAR ASSISTÊNCIA EM PROJETOS E OBRA BEM COMO IMPLANTAÇÃO DA DECORAÇÃO.

    Serviços
    Projetos e acompanhamento de obras
    Áreas servidas
    Campinas
    Prêmios
    • PRIMEIRO LUGAR DE JURI TÉCNICO DE ARQUITETURA DE INTERIORES DA MOSTRA CAMPINAS DECOR 2014
    • PRIMEIRO LUGAR DE JURI PÚBLICO NO MESMO ANO COM AMBIENTE HOME CINEMA
    • PRIMEIRO LUGAR DE JURI PÚBLICO NA MOSTRA CAMPINAS DECOR 2015 COM AMBIENTE HOME THEATER
    • TEMATICO AVENGERS.
    • Mostrar tudo os 8 prêmios
    Endereço
    R. Eliseu Teixeira de Camargo, 671 cs 17
    13101665 Campinas
    Brasil
    +55-1932546525 WWW.ROSEANAMONTEIRO.COM.BR

    Avaliações

    CAL ENGENHARIA CAL ENGENHARIA
    A CAL ENGENHARIA recomenda CM 2 CASARIN MONTEIRO Arquitetura & interiores, excelente profissional. A CAL ENGENHARIA está a disposição para orçar e executar obras em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia. francisco@calengenharia.com.br
    há cerca de 6 anos
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