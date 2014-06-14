ESCRITÓRIO COM 38 ANOS DE ARQUITETURA E INTERIORES RESIDENCIAL E EMPRESARIAL BEM COMO VÁRIAS ESPECIALIDADES MÉDICAS, COM PROJETOS EM VÁRIAS CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO, MINAS GERIAS, BRASÍLIA, RHODE ISLAND (USA).
ARQUITETOS CAPACITADOS PARA PROJETAR E PRESTAR ASSISTÊNCIA EM PROJETOS E OBRA BEM COMO IMPLANTAÇÃO DA DECORAÇÃO.
- Serviços
- Projetos e acompanhamento de obras
- Áreas servidas
- Campinas
- Prêmios
- PRIMEIRO LUGAR DE JURI TÉCNICO DE ARQUITETURA DE INTERIORES DA MOSTRA CAMPINAS DECOR 2014
- PRIMEIRO LUGAR DE JURI PÚBLICO NO MESMO ANO COM AMBIENTE HOME CINEMA
- PRIMEIRO LUGAR DE JURI PÚBLICO NA MOSTRA CAMPINAS DECOR 2015 COM AMBIENTE HOME THEATER
- TEMATICO
AVENGERS.
- Mostrar tudo os 8 prêmios
- Endereço
-
R. Eliseu Teixeira de Camargo, 671 cs 17
13101665 Campinas
Brasil
+55-1932546525 WWW.ROSEANAMONTEIRO.COM.BR