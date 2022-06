Fernanda Bahia atua em projetos de arquitetura de exteriores e interiores, além de prestar consultoria de ambientes. Destaca-se em projetos de interiores residenciais e para ambientes lúdicos como quartos infantis, brinquedotecas, escolas, buffets, consultórios, dentre outros. Preza muito o funcional, além do belo. As idéias da profissional busca alinhar a organização do espaço, a otimização e a harmonia do mesmo, resultando em ambiente comunicador de fluidez e boas energias.