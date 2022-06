ALESSANDRA LARA

Formada em Arquitetura de Interiores em Belo Horizonte, Minas Gerais, com especialização em Iluminação e graduada em Turismo com Gestão Ambiental. Iniciou seus trabalhos residenciais,comerciais e corporativos com projetos familiares e hoje atende uma variada gama de clientes. Profissional detalhista, audaciosa e capacitada, que adora desafios. Em suas experiências internacionais,tem como máxima, o objetivo de aprimorar seus conhecimentos na arquitetura e interiores. Seus projetos estão estampados em revistas como: Casa Vogue, Viver Casa e recentemente na Alemanha. Além da participação em mostras como: Construir Casa Design e Casa Construir Victor Dzenk.

ESCRITÓRIO ALESSANDRA LARA



Estamos localizados no bairro Vila da Serra, Nova Lima para melhor atender o entorno e demais regiões da grande Belo Horizonte; além de outros Estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Espirito Santo, Bahia e Brasília.

Visão 360°: o nosso processo tem gestão integrada do início ao fim, do levantamento do imóvel ao adorno final. Prestamos aos clientes assessoria em todas as etapas e disponibilizamos também serviços de administração de obras. Atendemos a projetos: residenciais ,comerciais e corporativos.

Venha fazer seu projeto conosco!