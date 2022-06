Arquiteto em Casa é um empresa especializada em consultoria de arquitetura e decoração. O objetivo é solucionar todas as questões que envolvem uma reforma, como layout, definição de revestimentos, cores, materiais, acabamentos, etc, tudo no local, de forma rápida e prática.

A empresa oferece consultorias ao custo que varia entre R$280 e R$500. Arquiteto em Casa prova que ter ambientes bem decorados é um sonho possível e oferece três tipos de soluções. Por R$ 280 o cliente recebe em casa profissionais que fazem uma análise sobre dois ambientes durante uma hora, o valor incluí a entrega de um relatório posterior com referências, indicações de fornecedores/prestadores de serviço e dicas para que o cliente coloque em prática. Para quem pretende decorar três ambientes, o custo é de R$ 400, durante uma hora e meia de consultoria. Já para quem pretende decorar todos os ambientes, o custo é de R$ 500, durante duas horas de avaliação. Ou seja, um cliente que precisa de uma consultoria para a sua cozinha, não paga o mesmo valor que um cliente que precisa de dicas para decorar a sua casa inteira, por exemplo. É possível contratar a empresa para realizar tanto uma consultoria de decoração para o quarto do bebê que vai chegar, como também para todos os ambientes do novo apartamento de um casal. Os arquitetos ainda ficam a disposição para esclarecer dúvidas por telefone ou email.