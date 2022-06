Thayana Niebisch é formada em Arquitetura e Urbanismo e Pós-Graduada em Design de Interiores. Trabalha há onze anos no mercado e com escritório próprio há quatro anos em Primavera do Leste, Mato Grosso, Brasil, já realizou inúmeros projetos atuando nas áreas de arquitetura, urbanismo, interiores, decoração e paisagismo de empreendimentos residenciais, comerciais e corporativos. Com objetivo principal de transformar sonhos em realidade, o escritório viabiliza a necessidade e o bem estar de cada cliente, atendendo suas expectativas e desejos de forma inusitada.

