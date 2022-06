Arquitetar

Essa é a palavra que defini a Boutique Arquitetura.

Formada a 4 anos pelas Arquitetas Mariana Noronha e Samra Akad, a Boutique Arquitetura busca transmitir e aplicar harmoniosamente as influências que suas sócias experimentaram ao longo de suas carreiras, através não somente de suas experiências trabalhando em escritórios de arquitetura e desenvolvendo os mais variados projetos, mas também sua vivência com o mundo, suas diversas viagens e referências que vão desde moda até o comportamento humano de espaços urbanos e a praticidade de idéias simples e pontuais que resolvem um ambiente. A Boutique Arquitetura busca através desses conceitos, manter uma linha inteligente no aproveitamento de materiais, espaços e recursos, além de ter a capacitação adquirida ao longo dos anos em gerenciar obras e buscar os melhores parceiros e fornecedores para a necessidade de cada um dos seus projetos, sempre prezando pelo respeito aos prazos, a opinião do cliente e, é claro, a estética.