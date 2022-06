A Trends Casa faz do seu imóvel uma casa com muito luxo e glamour, mas quem faz dela um lar, é você. Cada cantinho é uma possibilidade para Jorge Lizier nosso designer, e cada possibilidade uma conquista.

Temos uma equipe completa para transformar seu sonho em realidade. A primeira impressão é a que fica: excelência no atendimento; diagnosticar as intenções e objetivos de nossos clientes; Superar expectativas: não medir esforços no desenvolvimento em projetos de qualidade, almejando atender da melhor forma as exigências de nossos clientes, garantindo agilidade em todos os processos de trabalho; Comprometimento contínuo: cuidados pós-ocupação, preocupação em solucionar eventuais pontos falhos e adaptações de novas necessidades.

Histórico: Há 9 anos no mercado, Jorge Lizier Designer de Interiores e Pós Graduado em Arquitetura Comercial, coordena a Trends Casa Arquitetura e Design, junto com o seu Sócio Wagner Marques formado em Administração de empresas , no qual coordena toda a parte administrativa do escritório , priorizando a realização de projetos funcionais, flexíveis e diferenciados. A assessoria vai desde a elaboração do projeto até a administração da obra, como empreita para a execussão do seu projeto. Após um levantamento minucioso das necessidades e objetivos de cada cliente, seu público alvo, concorrência, disponibilidade de investimentos, prazos de projeto e execução, é desenvolvida uma estratégia projetual para atingir os objetivos dos clientes .

Além de um ambiente acolhedor, e dinâmico a Trends Casa tem seus mascotes , Bruce, Êvora e Gaudi , no qual deixa o escritório ainda mais com ar de uma casa.

Buscamos sempre trazer soluções para seu projeto.