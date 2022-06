Morar bem significa viver em um ambiente que reflita a personalidade, os gostos e as memórias de seus moradores. Por isso, o projeto de uma casa deve ir além da preocupação com a aparência e concretizar os desejos de forma a tornar o dia a dia funcional e a vida mais gostosa.

Pensando nisso, Liliana Zenaro desenvolve projetos que materializam esses sonhos, através de uma leitura minuciosa das necessidades e expectativas dos clientes.

Formada em Engenharia pela USP e em Design de Interiores pela Escola Panamericana de Arte, seu trabalho alia a bagagem técnica à criatividade e ao senso estético adquiridos com sua formação. O resultado são espaços contemporâneos, sofisticados e acolhedores, refletindo equilíbrio e conforto.

Buscando constantemente a satisfação do cliente e a entrega do melhor serviço possível, Liliana executa seus projetos residenciais, corporativos e comerciais com foco na qualidade e no cumprimento de prazos e orçamentos. A prestação de serviços é completa, englobando desde o desenvolvimento do projeto, planejamento e acompanhamento de obras, até a escolha dos acabamentos, mobiliário e decoração.