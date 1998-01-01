A PAULO DELMONDES ARQUITETURA JUNTAMENTE COM A DELMONDES STUDIO DESIGN ATUAM DESDE 1998 NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS , ARQUITETURA DE INTERIORES E ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS , COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS
- Serviços
- Projetos arquitetônicos – Projetos de arquitetura de interiores – administração de execução de obras
- Áreas servidas
- Brasil. e CAMPO GRANDE-MS
- Endereço
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79040 860 Campo Grande-Ms
Brasil
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