Iniciamos informalmente nossas atividades no início de 2013, inaugurando oficialmente o escritório em janeiro de 2014, com sede em Juiz de Fora. Desde então, possuímos atuação multidisciplinar, localizada em sua maioria na Zona da Mata Mineira, abrangendo projetos de construção, interiores e reformas nas mais diversas escalas e temas da arquitetura – residencial, comercial, corporativo, projetos de interiores e desenho de mobiliário.

Marcella Peixoto, proprietária do escritório, é graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CESJF – 2011), possui MBA em Gestão de Projetos pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF – 2013) e está cursando o Master em Arquitetura e Iluminação no Instituto de Pós Graduação do Rio de Janeiro (IPOG). Trabalhou por 5 anos na Lourenço Sarmento Arquitetos (Juiz de Fora), onde pôde obter experiência em projetos de diversas escalas e usos, principalmente nos últimos dois anos enquanto Arquiteta Coordenadora de Projetos. Neste período, foi responsável pela coordenação de mais de 60.000m2 de projetos para a João Fortes Engenharia.