Com forte atuação no mercado, as arquitetas associaram-se em 2004 e vêm desenvolvendo projetos comerciais e residenciais em Belo Horizonte, interior de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e exterior, além de participar de mostras.

Adriana formou-se em Arquitetura e Urbanismo em 1992 na Faculdade Methodista Integrada Izabela Hendrix. Em 2008 concluiu a pós-graduação em Light Design.

Luciana formou-se em Decoração em 1990 na FUMA (Fundação Mineira de Arte) e em 1991 em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade Methodista Integrada Izabela Hendrix. Residiu por 2 anos na Itália onde, além de trabalhar com Arquitetura e Interiores, fez cursos de especialização em Design de Móveis.