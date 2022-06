Arquiteta e Decoradora de interiores formada na Parsons School of Design NYC e Univ. Mackenzie SP.

Apontada como referência no mercado por atender do início ao fim de seus clientes, buscando identidade para ambientes residenciais, executivos e comerciais. Viaja anualmente para aprimorar seu trabalho e poder expressa-lo de acordo com as tendências mundiais, seja em pequenos ou grandes ambientes, a gosto do cliente.