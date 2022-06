Há 15 anos no mercado, Dani Santos atua na cidades de Londrina , Telêmaco Borba e Curitiba no Parana .Seu trabalho, é marcado pelo compromisso de integrar nos projetos os aspectos funcionais, com plasticidade e coerência, respondendo aos desafios particulares de cada situação e principalmente às necessidades e anseios de quem contrata seu trabalho.