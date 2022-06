Empresa familiar, há mais de 20 anos no mercado, a Mogno Projetos Exclusivos iniciou a sua produção com a

proposta de oferecer móveis com design diferenciado e com longa durabilidade. A Mogno Projetos Exclusivos participa das maiores feiras internacionais de móveis e decorações, trazendo para seus clientes, as tendências européias, antes de chegar ao mercado brasileiro. Nosso processo produtivo é totalmente industrial, ou seja, temos um dos melhores acabamentos do mercado e trabalhamos somente com matéria-prima de qualidade. A Mogno Projetos Exclusivos comercializa móveis planejados sob medida para residencias, escritórios e comércios. Nossos projetos são inspirados no design italiano. Contamos com uma equipe qualificada e equipamentos com a mais alta tecnologia, alcançando assim um dos maiores níveis de acabamento e qualidade do mercado.