Com 25 anos de atuação em Projetos de Arquitetura, Design e Interiores, em Curitiba e em toda região sul do Brasil, estamos usando a plataforma HOMIFY, não apenas servindo como vitrine de nossos projetos, mas também de fonte de informação sobre o trabalho do arquiteto, além de formas atuais de Atendimento Online.

Sempre buscamos um atendimento exclusivo e personalizado, respeitando a opinião do cliente, trazendo suas memórias afetivas aos ambientes, aliando funcionalidade à estética e transformando seus sonhos em realidade.

Agora, uma nova vida nos foi imposta, e novas formas de atender surgem. Nossos encontros podem ser feitos virtualmente, poupando tempo, otimizando horários, mas sempre visando o bom projeto com qualidade, criatividade, organização, técnica e responsabilidade, tão presentes em nossos serviços.

O atendimento personalizado continua com a mesma dedicação, mas agora podemos ampliar nossos horizontes e nos aprontar para esse novo desafio sempre buscando um atendimento muito especial, pois, principalmente amamos: Arquitetura, nosso trabalho.