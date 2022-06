Após 5 anos de experiência, em renomados escritórios de arquitetura de São Paulo, a arquiteta Marianna Rossi inicia carreira solo em agosto de 2014.

O MR18 arquitetura | interiores trabalha com projetos residenciais, reformas, espaços corporativos e comerciais e consultoria. O trabalho do escritório é voltado para cada cliente, buscando atender às necessidades de cada caso com criatividade e funcionalidade. Temos uma grande preocupação em apresentar ao cliente aquilo que se enquadre melhor ao seu estilo de vida e gosto, orientado pelo nosso conhecimento estético é claro. Além disso defendemos que contratar um arquiteto é para todos, pois é possível viabilizar economicamente os desejos dos clientes dentro de suas possibilidades com criatividade.