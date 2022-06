Com início das atividades em 1985, a GKalili Arquitetura atua nos segmentos Residencial ( Edifícios e Residências), Comercial ( Lojas e Shopping Centers ), Institucional ( Terminais de Transportes, Áreas Públicas e Educacionais ) e Hoteleiro.

Sediada em São Paulo, tem a direção do arquiteto Gabriel Kalili, graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e conta com uma equipe de arquitetos e colaboradores aptos no atendimento ao perfil de cada projeto e cliente.