A JONATAS DE FREITAS ARQUITETURA E URBANISMO, atua com projetos de Arquitetura, Design de Interiores, Urbanismo, Gerenciamento de Projetos na Construção Civil, Assessoria e Consultoria Técnica. Destaca-se no mercado por atender as necessidades e superar as expectativas de seus clientes, desenvolvendo uma cumplicidade e confiança visando o melhor resultado físico-financeiro, através de uma percepção contemporânea dos aspectos arquitetônicos, conceituais e construtivos, respeitando os valores individuais do ser humano.