Fundado em 1975,

com sede em Salvador - Bahia, o escritório de arquitetura e urbanismo ANDRÉ SÁ E FRANCISCO MOTA ARQUITETOS, vem se destacando pelo amplo espectro de atividades nestas áreas desenvolvidas no Brasil e no exterior.

Esta variada capacidade criativa vem se solidificando nos segmentos básicos da arquitetura: Comércio e Serviços

Planejamento Urbano

Hospitalidade - Entretenimento e Lazer – Equipamentos Turísticos Habitacional

Empresarial Industrial Projetos Especiais

As atividades nas áreas comerciais têm sido desenvolvidas desde a avaliação do terreno, da Elaboração do Programa ao projeto de Arquitetura Executivo. Durante este período desenvolveu mais de cinqüenta Shopping Centers distribuídos em quinze estados do Brasil, destacando o Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Barra na Bahia, Riomar Shopping em Recife, Parque Shopping Maceió no estado de Alagoas, Center Norte em São Paulo capital, São Bernardo Plaza Shopping e Shopping Nações Bauru, no estado de São Paulo, Minas Shopping em Belo Horizonte e Metropolitan Garden Shopping em Betim, estado de Minas Gerais, Shopping São Luís no Maranhão, Amazonas Shopping e Shopping Ponta Negra em Manaus entre outros, perfazendo um total acima de 1.800.000m2 de área construída. Ainda neste segmento, projetou expansões e retrofit para Shopping existentes e exercitou a arquitetura de interiores para centenas de lojas e instalações comerciais no Brasil e no exterior.