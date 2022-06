Temos pacotes de serviços que vão te auxiliar a materializar o seu sonho de projeto:





Arquitetura total:

- Programa de necessidades- Levantamento métrico do local- Ante projeto (propostas para seu projeto, imagens realísticas e plantas)- Projeto técnico para condomínio e prefeitura (se for o caso)- Projeto de detalhamento para execução- Projetos Hidrossanitário- Demais projetos complementares- Indicação de profissionais- Acompanhamento de obra - Auxilio na escolha de profissionais- Indicação de fornecedores e produtos- Entrega da obra c/ habite-se e brinde surpresa.





Arquitetura básica

- Programa de necessidades- Levantamento métrico do local- Ante projeto (propostas para seu projeto, imagens realísticas e plantas)- Projeto técnico para execução ou condomínio e prefeitura (se for o caso)





Arquitetura de legalização

- Levantamento do local- Elaboração de resumo das adequações- Projeto legal- Explicação a profissionais sobre as mudanças necessárias- Projeto Hidrossanitário- Entrega do Habite-se

Para outras necessidades consulte conosco, montamos um pacote ideal para lhe atender.

034 998039960