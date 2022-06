Com um estilo jovem, detalhista e criativo, as arquitetas, Ariane Vieira e Nicole Gattás, uniram suas experiencias para criar o VIGA ARQUITETAS. Formadas pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo pelo Centro de Ensino Superior - CES - Juiz de Fora - MG, em 2011, a proposta das arquitetas é reunir trabalhos residenciais, comerciais e corporativos, com o objetivo de criar os projetos, buscando atender o perfil de cada cliente e procurando viabilizar as necessidades técnicas , funcionais e estéticas. Estão sempre atras de desafios, buscando qualidade, conforto, segurança, bem-estar, sofisticação com criatividade e dinamismo.