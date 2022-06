Leandro Rodrigues é bacharel em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte - Uni-BH, formado em 2013. Atua em projetos residenciais, comerciais e industriais, possui experiência na execução de obras, no mercado imobiliário e no patrimônio histórico. Trabalha individualmente e também em parceria com outros arquitetos qualificados.