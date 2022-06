Expressando seu estilo contemporâneo por meio das atuais tendências do mercado, Marcelo Pajaro executa com maestria as linhas equilibradas e limpas, traçadas em suas plantas, as quais configuram espaços amplos, integrados e totalmente funcionais .

Com 19 anos de profissão, o arquiteto elabora de forma minuciosa projetos comerciais, residenciais e interiores, dando total atenção para o objetivo de seus clientes. A utilização de soluções tecnológicas, como vídeos e maquetes eletrônicas elaboradas em softwares de ponta, juntamente ao acompanhamento, administração e gestão da obra pelo próprio profissional, garante fidelidade e satisfação, bem como a concretização dos desejos de seus clientes, além de notável apuro estético.