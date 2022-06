A Haus surge como um escritório inovador, provocativo e autêntico em interiores e decoração. Com uma marca expressiva, propomos um olhar para o interior do seu lar, ele deve ser um relato da sua história, dos momentos mais expressivos da sua vida e dos acontecimentos guardados em sua memória. Experiências, valores, momentos – sonho.

Somos provocadores, desafiadores das tendências, você dita seus desejos e nos incorporamos em seu ambiente com inovação. Elas vêm de diferentes partes do mundo incluindo Brasil, e quando desenvolvidas em seu lar, tornam-se parte de você, apresentando sua principal inclinação. Desejo, inspiração, realização – execução.

Diferentes em cada detalhe, em cada trabalho, do método de prospecção, da abordagem com nossos clientes, da competente e agradável surpresa na entrega final dos projetos. Estudamos, geramos e alimentamos expectativas para a excelência como resultado de nosso trabalho. Somos criadores em construção de seu desejo. Nossa autenticidade esta na forma de fazer.

Conheça ainda mais do nosso trabalho em: www.haus.arq.br