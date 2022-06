O escritório saladearquitetura inicialmente formado pela sociedade das arquitetas Ticiana Galindo e Nana Okasaki, no ano de 2007, conta atualmente com a participação das arquitetas Karimi Matsuoka e Vivian Yui, associadas desde 2015.

O objetivo do escritório é abranger a sua área de atuação junto à discussão da arquitetura feita por uma equipe de profissionais, primando pela consciência de um projeto bem planejado, original, preocupando-se com o meio ambiente, e ao mesmo tempo que atenda as expectativas e necessidades do cliente. O trabalho visa conciliar os âmbitos mais sensitivos e artísticos da profissão com a técnica, idealizando projetos arquitetônicos que vão desde de mobiliários a edifícios de grande porte, que somam ao meio urbano existente e compõem um novo desenho da cidade.