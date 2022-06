A arquiteta e urbanista Daniele Galante, formada pela UNESP de Presidente Prudente, atua na cidade e região, desenvolvendo projetos arquitetônicos residenciais, comerciais, reformas, projetos de interior, urbanismo, elabora laudos e trabalha também com acompanhamentos à obra, auxiliando desde o inicio da execução até o acabamento final.

“Cada projeto, cada cliente é único, onde vejo todas as necessidades e desenvolvo um projeto especial, que atenda as características do terreno, do clima, a funcionalidade e principalmente a estética.”

Com escritório próprio, possui experiência nos segmentos residencial e comercial, com projetos elaborados na cidade e região. Empenhada em criar sempre ambientes personalizados e buscar novas tecnologias, a arquiteta consegue manter sua linha de trabalho marcada pela inovação e criatividade na composição dos ambientes.