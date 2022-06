Me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2010, mas posso dizer que minha formação teve sua principal influência no ano de Intercambio que fiz com a faculdade de Arquitetura e urbanismo de Beleville em Paris. O contato com diferentes culturas arquitetônicas, apresentadas não só na sala de aula, pelos professores e pelos diversos alunos de intercambio, mas também vivida no dia a dia, mudou completamente minha forma de ver e fazer Arquitetura.

Também devo agregar a minha formação, os anos que trabalhei no escritório Mareines+Patalano Arquitetura. Onde adquiri experiência, trabalhando com uma equipe sensacional de arquitetos e aprendi a colocar em pratica o que havia absorvido ao longo desses anos de formação no Rio e em Paris. Hoje, com o meu próprio escritório, posso dizer que utilizo a minha experiência e formação a fim de executar o desejo do cliente da melhor forma Possível.

Na maioria dos projetos trabalho em parceria com a construtora Shelter Stay. Possibilitando agregar ao meu trabalho experiencia em obra, gerando uma melhor evolução do projeto. Assim, centralizamos todas as etapas da obra em uma única equipe. Desde a sua concepção até a entrega das chaves.