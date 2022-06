Uma história de alta estima. No ano de 1959, um caso de amor com a decoração e a casa começou. E é junto dela que começa a história da Masotti. De Gramado, na Serra Gaúcha para todo o Brasil, através de nossa rede de lojas parceiras e exclusivas, apresentamos móveis únicos que prezam pelo conforto, beleza e requinte, fruto da motivação de produzir verdadeiros objetos de estima.

Com uma equipe qualificada, matéria-prima selecionada e uma planta industrial com tecnologia avançada, o foco da Masotti sempre foi criar mobiliário com alto padrão de qualidade, feitos para valorizar ambientes.

Além de linhas inspiradas em tendências de design e decoração internacionais, a empresa trabalha também em parceria com profissionais de decoração, executando projetos de marcenaria sob medida para soluções corporativas voltadas para hotéis, pousadas, restaurantes, implantadoras imobiliárias, condomínios residenciais.