A área técnica sempre foi uma paixão da família Tumelero, exercida desde nossos antecessores. Bianca Tumelero é a primeira arquiteta formada do grupo e cabeça deste projeto. Em sua trajetória de trabalho já somam-se milhares de metros quadrados projetados com dedicação e talento. Seu escritório está sediado em Seara-SC. Cynthia Tumelero entrou pra família e já é uma parte indispensável de nós. Atenção nos detalhes, delicadeza e bom gosto a fazem uma especialista na área de mobiliário e interiores, atendendo em Concórdia-SC. Naila Tumelero é a mais nova do grupo, e chegou com força total na criação, articulação e gerenciamento. Seu escritório está na cidade de Chapecó-SC.

A união desse trio traz a região oeste uma nova possibilidade de trabalho através de olhares diferentes de três profissionais que agora se fundem para otimizar idéias e projetos.