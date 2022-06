Em 1987, a dupla iniciou uma sólida parceria em arquitetura e design de interiores. Com formação em Arquitetura e Urbanismo as sócias Rachel Kircher e Lidia Kirsch vêm executando projetos residenciais, comerciais e design de interiores sempre priorizando as expectativas do cliente, pois ele é a "peça chave" para todo o desenvolvimento do trabalho. Interpretar seus "sonhos" e idéias e transformá-los em realidade é o maior trabalho do profissional de arquitetura.