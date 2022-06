Apreciadores de todo tipo de arte e arquitetos por paixão, debruçamo-nos tanto nas teorizações acadêmicas quanto no contexto popular para trazer referências aos nossos projetos. Crédulos nos primitivos geométricos (ponto, reta, plano e forma), no poder transformador da arquitetura e na poesia dos espaços, atentamo-nos para a identidade do usuário a fim de desenvolver projetos na intersecção do nosso traço com a personalidade do cliente/frequentadores.

Em quatro anos de existência, já desenvolvemos projetos em Goiânia, interior de Goiás e São Paulo. Em busca de inovação sempre aliada à simplicidade das soluções e formas puras, o sinônimo de sucesso para nós é a realização do cliente, quando ele se sente dono do projeto.

Mais que um escritório de arquitetura, um lar.