Roberta Rennó é formada pela Puc de Minas Gerais. Trabalhou durante muito tempo como estagiária no escritório da arquiteta Cristina Menezes, reconhecida em Belo Horizonte pelo primor e qualidade de trabalho. Recém-formada Roberta Rennó iniciou sua carreira profissional projetando com muito zelo e detalhes residências em Belo Horizonte, além de reformas em empresas, residências e até de uma igreja na capital mineira. Ao chegar em Salvador, começou a atuar na área de iluminação, em seguida começou a atuar com projetos de arquitetura e interiores, e durante mais de 8 anos vêm mantendo as características e a personalidade dos clientes em cada projeto.