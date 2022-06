Viajantes incansáveis, garimpeiros do mundo... levemente loucos? Bem, somos um pouquinho de cada coisa, mas acima de tudo pessoas que adoram o seu trabalho, o oriente, sua cultura e sua gente.

A Balai foi criada a partir da idéia de se criar uma loja única, composta por móveis e objetos vindos dos quatro cantos do globo, com sotaque oriental, mas selecionados e desenvolvidos por um olhar ocidental. Uma saudável mistura de influências e culturas. Um móvel do interior de Java, uma colcha do Rajastão, um cesto do Vietnã ou uma cerâmica Chinesa. Peças vindas de lugares distantes e especiais, encontradas durante viagens inesqueciveis. É um enorme prazer seguir buscando um pouco da atmosfera Asiática traduzida em nossos produtos, que resgatam marcas da história e cultura de seus paises de origem.