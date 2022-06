Especializada em projetos luminotécnicos e com mais de 50 anos de tradição, a Guido oferece produtos de referência, com serviço próprio de instalação e pós-venda. Cada projeto é elaborado em conjunto com o arquiteto. Os lighting designers elaboram o projeto luminotécnico e suas especificações, além de realizarem constantes visitas ao local da reforma. Além disso, os clientes encontram na empresa um mix de produtos de altíssima qualidade e garantia de originalidade, já que 100% das peças disponíveis no show room são exclusividades da Guido.