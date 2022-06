O Escritório de Arquitetura de Marcos Jucá atua no mercado de Salvador há mais de 20 anos, especialmente nas áreas de Arquitetura de Interiores, Reformas, Ampliações e Projetos Arquitetônicos. Marcos Jucá é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia e possui larga experiência na elaboração de projetos nos segmentos médico e odontológico, escritórios, lojas, restaurantes e residenciais.

Minha missão é transpor a personalidade do cliente, suas necessidades e sonhos em projetos de arquitetura, provendo soluções práticas, funcionais e sustentáveis para os desafios apresentados, criando uma relação de respeito e confiança. "Projetar pra mim é um grande prazer, é conseguir enxergar no vazio linhas que traduzam o sonho e as necessidades do meu cliente, é quando me sinto bem e plenamente realizado."