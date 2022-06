Escritório contemporâneo que visa construir as necessidades e os sonhos de seus clientes, em cima de conceitos que são eternos na arquitetura, a funcionalidade, a beleza e a individualidade de cada ambiente. Buscando inovações e assimilando as novas tendências do mercado a empresa procura criar atmosferas que tenham plena identificação com a personalidade de cada cliente. Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos em 2011, teve seu trabalho de conclusão intitulado Centro Social Dona Leopoldina aprovado plenamente. A arquiteta Camila Chalon acumulou experiências estagiando em grandes escritórios de arquitetura em Porto Alegre, Gravataí e fazendo parte da área técnica de projeto em uma multinacional em Guaíba. Da concepção do projeto até a conclusão da obra, esteve presente em todas etapas, incluindo regularizações, fiscalização e administração de obras. Em 2012 teve a oportunidade de projetar desde o arquitetônico até os complementares e a aprovação de projeto, de mais de 6mil m² industriais em Eldorado do Sul. Diretora de projetos da LOGMAC conduzindo projetos logísticos de armazenagem em grandes empresas espalhados pelo estado. O seu trabalho consiste em conhecer o cliente, identificar sua personalidade e necessidades, traduzindo em projetos personalizados e funcionais.