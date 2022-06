Utilizamos em nossos projetos de arquitetura um conceito inovador chamado "BIM" (Building information modeling) ou informações do modelo construído, que significa “simular, através de um modelo digital, as informações do edifício".

As vantagens envolvem todo o ciclo de vida do edifício, desde os estudos de viabilidade até a demolição. Ao mesmo tempo em que a simulação 3D possibilita a construção virtual do projeto com informações mais confiáveis e consistentes, viabiliza a economia de tempo e dinheiro.