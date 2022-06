Lidar com sonhos. É assim que o arquiteto e engenheiro Silvio Campos Cassavia define sua profissão.

Formado em Arquitetura e Engenharia Civil, atua a mais de 20 anos, onde executou diversos projetos como obras Residenciais, Comerciais, Indústrias de pequeno e grande porte, Hotéis e Pousadas e Centros religiosos.

Credibilidade que resultou na criação do escritório SC arquitetura e engenharia.

Enquanto se divide entre os projetos e as consultorias que realiza, está sempre freqüentando cursos e congressos, com a finalidade de aprimorar seu trabalho.

Apostando no conhecimento, aprendizado contínuo e na humanização do atendimento como sendo as melhores maneiras de praticar a engenharia e a arquitetura.