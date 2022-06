O gosto pela decoração vem desde o tempo em que trabalhei com móveis junto com meus pais, proprietários de uma tradicional loja de móveis na cidade. A vida tomou outros rumos, mas nova oportunidade surgiu, fazendo com que eu voltasse à área de design, agora trabalhando com projetos residenciais, comerciais, corporativos e consultorias em decoração.

Formada em Design de Interiores pelo Senac Santos, venho atuando na área de projetos residenciais e comerciais desde o início de 2010.

Como trabalho com a materialização das ideias e sonhos de meus clientes no que diz respeito aos ambientes, sejam eles residenciais ou de trabalho, busco sempre associar em meus projetos o ideal de conforto e bem estar.