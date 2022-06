Arquiteta, formada pela Universidade Federal da Bahia – UFBA/1987, aprendi que um dos maiores desafios da Arquitetura é atender bem às necessidades solicitadas pelo cliente.

Assim, meu processo criativo une, de forma harmônica, a utilização plena do espaço com funcionalidade, beleza e apuro técnico. Me deixo envolver pela concepção de projetos residenciais, comerciais e empresariais com dedicação, alcançando assim a realização dos sonhos e desejos dos meus clientes.