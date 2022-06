Felipe Bueno (Uberlândia, 1990) é arquiteto formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2012. Com passagens pelos escritórios paulistanos FGMF (2010-2012) e Studio Arthur Casas (2013-2015), em conjunto com a experiência adquirida com os projetos pessoais, se dedica ao trabalho autoral a partir de 2015.