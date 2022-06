Localizado no centro da cidade de Contagem, o Ateliê de Cerâmica produz objetos artesanais para as mais diversas finalidades; entre o comércio direto de produtos autorais e parcerias em projetos de decoração, arquitetura e cenografia. A ceramista e designer de interiores Flávia Soares dirige o espaço ao lado dos filhos, Daniel Romeiro e Luiza Soares, responsáveis pela associação da prática artesanal da cerâmica às linguagens do design, da arquitetura e do paisagismo.