Fundado em meados de 2007, o escritório THEROOM ARQUITETURA E DESIGN é um jovem e vibrante escritório radicado em uberlândia. Atuamos na realização de projetos na área de arquitetura residencial unifamiliar e multifamiliar, comercial e serviços, urbanismo, projetos de interiores e identidade visual. A natureza das atividades desenvolvidas pelo escritório vai desde a Pesquisa e Análise de Restrições em geral; Projeto Arquitetônico Completo – concepção do projeto, Anteprojeto, Projeto Legal, Coordenação de Projetos Complementares, Projeto Executivo, Projeto de Detalhamento, Fiscalização da Obra e Orientação na busca por materiais; Projeto de Reforma; Projeto de Arquitetura de Interiores com toda assistência necessária ao cliente na busca por mobiliário, acessórios e mão-de-obra especializada. Nossa estrutura de trabalho busca desenvolver arquitetura e design de alta qualidade sustentado num consistente processo o qual promova soluções específicas para responder a necessidade de cada cliente, as condições peculiares do local e o orçamento disponibilizado.