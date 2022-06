A Marina Turnes Arquitetura & Interiores desenvolveu uma metodologia de trabalho que visa criar projetos com propostas diferenciadas e funcionais, transformando o espaço de acordo com os sonhos e ideais dos seus clientes. Respeitando a sua personalidade e aliando as suas expectativas a uma arquitetura atemporal, além de buscar um belo e prazeroso ambiente.

Acreditamos que cada projeto deva ser pensado em proximidade com o cliente, desenvolvendo espaços sob medida de acordo com as suas necessidades e sonhos, sendo assim, uma continuidade da personalidade de cada um.

Sabemos como o ambiente em que vivemos, seja em casa ou no trabalho, influencia nosso modo de viver e assumimos o compromisso de produzir uma arquitetura que promova a inovação e a excelência, fazendo com que o projeto seja, além da sua beleza e funcionalidade, um “lar”.

Um briefing bem realizado aliado a flexibilidade de idéias e uma relação de parceria entre arquiteto e cliente garantem que o resultado final seja um projeto desenvolvido de maneira eficaz, segura e criativa.

A Marina turnes arquitetura & interiores tem alcançado as expectativas de seus clientes com êxito e busca sempre o aprimoramento profissional, para que o cliente tenha certeza da qualidade do nosso trabalho.

Sempre que precisar, conte conosco. estamos a disposição para realizar seus projetos.