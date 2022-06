Paixão. Vocação. Inconformismo com "mais do mesmo". Crença no próprio potencial. Crença que muito ainda pode ser feito apesar de tudo o que já existe. Querer fazer de outro jeito. Do meu jeito. Esses motivos pareceram legítimos o suficientes para encarar a empreitada e fundar o estudio. Existem muitos projetos interessantes aguardando para serem desenvolvidos. E agora é a hora. Afinal, este é um estúdio de criação, aqui se cria (e recria) arquitetura, design, paisagismo.